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Spor

Fenerbahçe Dzeko'yu açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolü için İstanbul’a geldiğini duyurdu.

10:20 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Dzeko'nun İstanbul'dan fotoğrafı paylaşıldı.

Dzeko'nun İstanbul'dan fotoğrafı paylaşıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağlıyor.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi" ifadeleri kullanıldı.


Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.


Geride bıraktığımız sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.







#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Süper Lig
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