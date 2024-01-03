Fenerbahçe eksikleri dert etmiyor

Süper Lig'in ilk yarısını 44 puanla zirvede tamamlayan Fenerbahçe'de 19. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor mücadelesinin kadro çalışmaları başladı. Pazar günü deplasmanda oynanacak maç öncesi eksikler dikkat çekerken, teknik direktör İsmail Kartal, ikinci yarıya galibiyetle başlamak için planını hazırladı.





Tedavileri devam eden Becao ve Zajc, kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Afrika Kupası'na gidecek olan Djiku ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.





3 oyuncu ilk 11'e

İsmail Kartal, sağ bekte Mert Müldür, stoperde Serdar Aziz, sağ kanatta ise Cengiz Ünder'e şans tanıyacak. Fred'in yokluğunda ise 6 numarada İsmail Yüksek oynayacak. Crespo, 8 numarada İrfan Çan'ın yerini doldurmaya çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün başlayacak antrenmanlarda Mert, Cengiz, Samet ve Serdar ile yakından ilgilenecek. Bu futbolcularla bire bir görüşerek beklentilerini anlatacak.





Bahanemiz olmaz

İstanbulspor maçı öncesi önemli eksikleri olduğunu belirten İsmail Kartal, "Ancak bahane üretecek değiliz. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve her anlamda maça hazır olacağız. Kadrodaki her oyuncum yüksek kaliteye sahipler ve her oyuncumun kalitesine güveniyorum" derken, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde de kendilerine olan güvenini dile getiriyor.



















