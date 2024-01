Fenerbahçe eksikleri dert etmiyor

Tedavileri devam eden Becao ve Zajc, kart cezalısı Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Afrika Kupası'na gidecek olan Djiku ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

İstanbulspor maçı öncesi önemli eksikleri olduğunu belirten İsmail Kartal, "Ancak bahane üretecek değiliz. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve her anlamda maça hazır olacağız. Kadrodaki her oyuncum yüksek kaliteye sahipler ve her oyuncumun kalitesine güveniyorum" derken, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde de kendilerine olan güvenini dile getiriyor.