Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den, sürpriz bir hamle geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, genç bir oyuncuyla anlaşma sağladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki oyuncu için Katalanlara 2 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği iddia edildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

1 Temmuz 2022 yılında Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Emre Demir, Barcelona'nın altyapı kulübünde bu sezon sadece 2 karşılaşmada süre aldı. Emre Demir'in Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek. Aynı zamanda Transfermarkt verilerine göre 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.