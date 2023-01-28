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Spor

Fenerbahçe'den Emre Demir hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Barcelona ile her konuda anlaşma sağladığını yazdı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:43 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emre Demir

Emre Demir

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den, sürpriz bir hamle geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, genç bir oyuncuyla anlaşma sağladı.


Emre Demir Fenerbahçe'de

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Emre Demir'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki oyuncu için Katalanlara 2 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği iddia edildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.


1 Temmuz 2022 yılında Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Emre Demir, Barcelona'nın altyapı kulübünde bu sezon sadece 2 karşılaşmada süre aldı. Emre Demir'in Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek. Aynı zamanda Transfermarkt verilerine göre 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.




#Fenerbahçe
#Emre Demir
#Barcelona
6 dakika önce
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Fenerbahçe'den Emre Demir hamlesi
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