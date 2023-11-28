Fenerbahçe en iyi sezon başlangıcını tekrarladı

Fenerbahçe, daha önce 1959 yılında Ignac Molnar, 1995-96 sezonunda Carlos Alberto Parreira, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında Christoph Daum yönetiminde 13. haftalar itibarıyla 11 galibiyet alarak, en yüksek galibiyet sayısını elde etmişti. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si bu sezon aynı başarıyı tekrarladı.





İrfan Can Kahveci'ye Kartal dokunuşu

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal ile en iyi dönemini geçiriyor. Fatih Karagümrük maçında Tadic'in attığı galibiyet golünün hücum başlangıcını yapan milli futbolcu, sahanın en iyileri arasında yer aldı.





Sadece hücum yönüyle değil takım savunmasına katkısıyla da öne çıkan İrfan Can, 22 maçta forma giyerken, takımına 9 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.



















