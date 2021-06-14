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Fenerbahçe, Fabio Martins'i bitiriyor

Diego Perotti ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, buradan doğacak boşluğu Fabio Martins ile doldurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için Braga’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve beklemeye geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Fabio Martinsi bitiriyor
Martins bu sezon 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Braga’nın sol kanat oyuncusu Fabio Martins’i transfer etmek için Braga ile temasa geçti. Geçen sezonu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Riyad’da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için sarı-lacivertliler, Braga ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe teklifini sundu

Diego Perotti ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, burada doğacak boşluğu FabioMartins ile doldurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralamak istediği sol kanat oyuncusu için Portekiz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, Martins ve menajeriyle yapılan görüşmelerde ise prensipte anlaşma sağladı. Yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen başarılı oyuncu da iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

  • Tecrübeli futbolcu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti. Martins bir önceki sezon ise Portekiz’de 29 mücadelede 12 gol ve 6 asistle dikkat çekmişti.

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