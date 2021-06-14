Fenerbahçe, Fabio Martins'i bitiriyor

Martins bu sezon 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Braga’nın sol kanat oyuncusu Fabio Martins’i transfer etmek için Braga ile temasa geçti. Geçen sezonu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Riyad’da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için sarı-lacivertliler, Braga ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe teklifini sundu

Diego Perotti ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, burada doğacak boşluğu FabioMartins ile doldurmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralamak istediği sol kanat oyuncusu için Portekiz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, Martins ve menajeriyle yapılan görüşmelerde ise prensipte anlaşma sağladı. Yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen başarılı oyuncu da iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

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Tecrübeli futbolcu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde 24 maçta, 8 gol ve 4 asist kaydetti. Martins bir önceki sezon ise Portekiz’de 29 mücadelede 12 gol ve 6 asistle dikkat çekmişti.

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