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Spor Fenerbahçe final maçına çıkmayacak
VOLEYBOL

Fenerbahçe final maçına çıkmayacak

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yarın VakıfBank ile oynayacakları play-off serisi 3. maçına yeterli sayıda sporcusu bulunmadığı gerekçesiyle çıkmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe final maçına çıkmayacak
Final serisinde Vakıfbank'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyordu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yapılan testlerin sonucunda sporcu ve teknik ekipte toplam 12 pozitif vakanın bulunduğu belirtilerek, "Türkiye Voleybol Federasyonunun play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararına istinaden; 16 Nisan Cuma (Yarın) günü oynanacak play-off serisi 3. maçında oynayabilecek yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için Yönetim Kurulumuzun kararıyla takımımızın maça çıkamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, artan vaka sayıları sonucu kaçınılmaz olduğu belirtilen açıklama, şu ifadelerle son buldu:

  • "Bu karar; tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın sürecinde, sezon boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen son ana dek mücadeleden vazgeçmeyen takımımız adına, Türkiye Kupası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı final haftasındaki kritik süreçte başlayıp son olarak Play-off serisi döneminde artan Kovid vakaları dolayısıyla kaçınılmaz olmuştur. Fenerbahçe Kulübü olarak 2019-2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha 'İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!' diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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