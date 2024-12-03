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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı

20:163/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hakem Barış Akarsu
Hakem Barış Akarsu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçındaki iptal edilen penaltı pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.


Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasında sarı-lacivertliler son dakikada penaltı kazanmıştı. Hakem Alper Akarsu, VAR tavsiyesi üzerine monitöre gidip kararını değiştirmişti.


Fenerbahçe'nin iptal olan penaltısının VAR konuşması şu şekilde;

VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

Alper Akarsu: "Ekrandayım."

VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."

Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"

VAR: "Bir açım daha var."

Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."

VAR: "Rica ederim."






#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig VAR kayıtları

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