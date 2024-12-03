Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.
Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasında sarı-lacivertliler son dakikada penaltı kazanmıştı. Hakem Alper Akarsu, VAR tavsiyesi üzerine monitöre gidip kararını değiştirmişti.
VAR: "Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."
Alper Akarsu: "Ekrandayım."
VAR: "Bu temas noktası, oynat hocam."
Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. Başka açın var mı?"
VAR: "Bir açım daha var."
Alper Akarsu: "Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim."
VAR: "Rica ederim."
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