Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamıyor. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.