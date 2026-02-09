Yeni Şafak
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

9/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor. Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamıyor. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri

Fenerbahçe:
Ederson, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.
Gençlerbirliği:
Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita.



