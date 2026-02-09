Yeni Şafak
Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı | ÖZET

Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı | ÖZET

21:509/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (9) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini, Talisca (p) ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) attığı gollerle 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca (p) ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Sekou Koita'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'a yükseltti, Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.

33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

55. dakikada Gençlerbirliği, Sekou Koita'nın attığı golle farkı ikiye indirdi: 3-1

57. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu ceza sahasında Oosterwolde'nin müdahalesi ile yerde kaldı, Ankara ekibi penaltı bekledi hakem 'devam' dedi.

76. dakikada Marco Asensio'nun şutu direkten döndü.

Maçta kalan dakikalarda gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.


Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri

Fenerbahçe:
Ederson, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.
Gençlerbirliği:
Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Gençlerbirliği
