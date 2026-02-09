Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca (p) ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Sekou Koita'dan geldi.