Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaştı. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca (p) ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Sekou Koita'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'a yükseltti, Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.
33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
55. dakikada Gençlerbirliği, Sekou Koita'nın attığı golle farkı ikiye indirdi: 3-1
57. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu ceza sahasında Oosterwolde'nin müdahalesi ile yerde kaldı, Ankara ekibi penaltı bekledi hakem 'devam' dedi.
76. dakikada Marco Asensio'nun şutu direkten döndü.