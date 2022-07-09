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Fenerbahçe Giuseppe Pezzella ile anlaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Giuseppe Pezzella ile anlaştı
Transfermarkt verilerine göre Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasını İtalya'ya çevirmişti. Fenerbahçe aradığı sol beki Parma'da buldu.

Fenerbahçe Giuseppe Pezzella ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella’nın transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Atalanta’da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

  • Geride bıraktığımız sezon toplamda 29 maçta süre alan Giuseppe Pezzella 3 asist yaptı.

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