Transfermarkt verilerine göre Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasını İtalya'ya çevirmişti. Fenerbahçe aradığı sol beki Parma'da buldu.

Fenerbahçe Giuseppe Pezzella ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella’nın transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Atalanta’da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon toplamda 29 maçta süre alan Giuseppe Pezzella 3 asist yaptı.

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