Fenerbahçe Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam eden Fenerbahçeli oyuncular, 2 grup halinde pas çalışmaları yaptıkları antrenmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.
Sarı-lacivertliler, idmanın ardından kampa girdi.