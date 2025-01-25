Fenerbahçe Göztepe maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam eden Fenerbahçeli oyuncular, 2 grup halinde pas çalışmaları yaptıkları antrenmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.