Fenerbahçe gol makinesinin peşine düştü Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hem hoca arayışları hem de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın peşine düştüğü iddia edildi. Fakat Ferreira'nın peşinde sadece Fenerbahçe yok. Arsenal başta olmak üzere MLS ekiplerinin de genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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