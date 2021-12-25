Fenerbahçe gol makinesinin peşine düştü

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken, bir yanda da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadrosuna golcü bir oyuncuyu kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin aradığı ismi Brezilya'da bulduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Ferreira'nın peşinde
Portekiz basınının haberine göre Fenerbahçe, Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın peşine düştü. Geride bıraktığımız sezonda oldukça dikkat çeken oyuncu, birçok takımın transfer hedefinde yer alıyor.
8 milyon euro ödemeye hazır
Sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında bitecek olan Ferreira için Fenerbahçe'nin 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
- Arsenal da peşinde
- Sol kanatta oynayan Ferreira aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabiliyor. Bu sezon takımıyla 52 karşılaşmada süre alan oyuncu, 14 gol ve 14 asistle oynadı. Küme düşen takımından ayrılmak isteyen Ferreira ile sadece Fenerbahçe ilgilenmiyor. Arsenal ve MLS ekiplerinin de genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Ferreira'nın gollerinden ve çalımlarından bazıları;