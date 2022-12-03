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Jesus onay verdi: Forvete eski Galatasaraylı geliyor

Fenerbahçe, milli futbolcu Halil Dervişoğlu için menajeri ve oyuncunun bonservisine sahip Brentford Kulübü'yle görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Halil Dervişoğlunu transfer edecek mi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Sarı-lacivertliler, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da olan ve Championship ekibi Burnley'de kiralık oynayan Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe, Burnley'de fazla forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu için menajeri ve oyuncunun bonservisine sahip Brentford Kulübü'yle görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.

Burnley de performansından memnun kalmadığı golcü oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

Forvet hattında hareketli bir oyuncu isteyen teknik direktör Jorge Jesus'un da Halil Dervişoğlu'nun transferine onay verdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu'nu transfer ederse devre arasında Serdar Dursun ile yollarını ayıracak. Serdar Dursun'u bonservisiyle satmayı düşünen sarı-lacivertliler, elde edeceği gelirle Halil Dervişoğlu transferini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Halil Dervişoğlu bu sezon oynadığı 14 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
Halil Dervişoğlu bu sezon oynadığı 14 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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