Fenerbahçe 4 hazırlık maçı yapacak: İşte program ve rakipler

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MSB kaynaklarından bedelli askerlik açıklaması: Ücret azaltılmayacak gençlerin duygularını istismar etmeyin

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması" veya "bedel ücretinin azaltılması" tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiği, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediği bildirildi.