Spor Fenerbahçe 4 hazırlık maçı yapacak İşte program ve rakipler
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Fenerbahçe 4 hazırlık maçı yapacak: İşte program ve rakipler

İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlık döneminde daha önce Romanya ekibi Csikszereda ve Süper Lig'den Kasımpaşa ile maçlar oynamıştı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği, PEC Zwolle (Hollanda), Greuther Fürth (Almanya) ve Dinamo Kiev (Ukrayna) takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacağı belirtildi.

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile oynanacak müsabakanın Ankara'da, diğer karşılaşmaların ise İstanbul'da yapılacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle:

  • 26 Temmuz
  • Gençlerbirliği-Fenerbahçe
  • 28 Temmuz
  • Fenerbahçe-PEC Zwolle
  • 31 Temmuz
  • Fenerbahçe-Greuther Fürth
  • 4 Ağustos
  • Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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