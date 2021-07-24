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Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Dario Benedetto için nabız yoklamaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Dario Benedettonun peşinde
Transfermarkt verilerine göre Dario Benedetto'nun güncel bonservis değeri 7 milyon euro

Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferine öncelik verdi. Sarı-lacivertli takımın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Arjantinli oyuncu Dario Benedetto ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Marsilya ile 31 yaşındaki oyuncu arasındaki bağlar koptu. Takımdan ayrılacak olan Dario Benedetto ile Sao Paulo ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği kaydedildi.

5 Ağustos 2019 tarihinde Boca Juniors'tan 14 milyon euro karşılığında transfer edilen Benedetto'nun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Geride bıraktığımız sezon 41 karşılaşmada forma şansı bulan Arjantinli oyuncu, 6 gol ve 3 asistle oynadı. Kariyeri boyuncu 343 maça çıkan Dario Benedetto, 127 gol atarken 39 da asist yaptı.

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