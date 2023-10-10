Fenerbahçe her kulvarda lider.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ederken, sarı-lacivertliler birçok istatistikte de lider konumda bulunuyor. Kartal'ın öğrencileri, ligde 20 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe, 6 maçta ise kalesini gole kapadı.





Fenerbahçe ligin en fazla gol atan, en az gol yiyen takımı olurken, isabetli şut, ceza sahasında topla buluşma, gol pozisyonuna girme, gol beklentisi ve ikili mücadele kazanma istatistiklerinde de lider konumda bulunuyor.





Sarı-lacivertliler, ofansif anlamda gol pozisyonuna girmede rakiplerine fark attı. Fenerbahçe 8 maçta 41 kez gol pozisyonuna girerken, Galatasaray ve Beşiktaş 22'şer pozisyonda kaldı. Sarı-lacivertliler, önceki gün oynadığı Kasımpaşa maçında ceza sahasında 46 kez topla buluşurken, 3.97 gibi oldukça yüksek bir gol beklentisi yakaladı.





Önde top kazanmada 80 top kazanmayla Beşiktaş (93) ve G.Saray'ın (85) ardından 3. sırada yer alan Fenerbahçe, önde kazandığı 80 topun 16 şutla bitirmesi ve 4 golle sonuçlandırmasıyla ise zirvede yer alıyor. Galatasaray 14 şutla ikinci sırada, Beşiktaş ise 12 şutla üçüncü sırada durumda bulunuyor. Fenerbahçe önde kazandığı toplarda 4 gol bulurken, Beşiktaş 1 gol attı. G.Saray ise 14 şuta karşın gol bulamadı.





Real Madrid'i geride bıraktı

Fenerbahçe, Avrupa'nın 5 büyük liginde rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında da 3. sırada yer alırken, çok önemli kulüpleri geride bıraktı. 45.1 rakip ceza sahasında topla buluşmayla Bayern Münih ilk sırada yer alırken, 42.6 ile Tottenham ikinci durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 38.4 ile üçükcü sırada yer alıyor. İspanyol devi Real Madrid ise 38.3'le dördüncü sırada kendine yer buldu.























