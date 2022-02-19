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Fenerbahçe için işler bir türlü iyiye gitmiyor

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda sahasında Çekya ekibi Slavia Prag karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle Avrupa'da da hüsrana uğradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe için işler bir türlü iyiye gitmiyor
Fenerbahçe son 6 resmi maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı

Hafta sonu oynanan GZT Girseunspor maçında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmayı başaran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Çekya ekibi Slavia Prag karşısında yenilgiden kaçamadı. Evinde aldığı mağlubiyetle turu zora sokan sarı-lacivertliler için Avrupa defteri de kapanabilir.

Dikiş tutmayan performans

Vitor Pereira yollarını ayırdıktan sonra İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, yeni hocasıyla da istediği performansı gösteremedi. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elendi. Son olarak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Slavia Prag'a 3-2 kaybeden takım büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Avrupa kupalarına katılmak için iki yol var

Ligde şuan 6. sırada bulunan, kupadan elenen ve Konferans Ligi'nde turu zora sokan Fenerbahçe'de, seneye Avrupa kupalarına katılmak için iki seçenekten biri daha gidebilir. Gelecek sezon ligde ilk 4 sırayı alan takımlar Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanacak. Sarı-lacivertliler için ilk seçenek ligi ilk dörtte bitirmek. İkinci seçenek ise UEFA Konferans Ligi'ni kazanmak. Sahadaki futbol ise ikinci seçeneği pek mümkün kılmıyor. Kanarya için ligde alacağı sonuçlar seneye Avrupa'da olup olmayacağını gösterecek.

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