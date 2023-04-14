Fenerbahçe ile Ankaragücü ligdeki 106. randevuya çıkacak

Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstanbul'da sahaya çıkacak iki takım, bugüne dek ligde 105 defa birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 67-11 üstünlüğü bulunuyor. Aynı renkleri taşıyan iki takım arasındaki 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertli iki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 52 kez birbirleriyle kozlarını paylaştı. Fenerbahçe sahasında 38 defa kazanırken, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve berabere biten son karşılaşma ise 24 Ekim 1999'da oynandı. Söz konusu tarihteki maçta taraflar Elvir Boliç ve Ünal Karaman'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aradan geçen 24 yılda İstanbul'da iki takımın oynadığı maçlarda beraberlik olmadı.