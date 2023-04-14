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Spor

Fenerbahçe'de 7 futbolcu Ankaragücü maçında kart sınırında

Süper Lig'in29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı antrenman ile bu mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamlamış olacak. Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında 6 eksik bulunurken, 7 isim de kart sınırında yer alıyor.

Haber Merkezi
10:32 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.


Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.


Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.






#Fenerbahçe
#Ankaragücü
#Süper Lig
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