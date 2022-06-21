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Fenerbahçe ile FC Shkupi hazırlık maçı oynayacak

Kuzey Makedonya’yı, Şampiyon Ligi’nde temsil edecek olan FC Shkupi, Fenerbahçe ile yarın saat 18.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe ile FC Shkupi hazırlık maçı oynayacak
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi, kamp için Türkiye’yi seçti. İş insanı Olgun Aydın’ın sahibi olduğu takım, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’ndan başlayacak.

17 Haziran’dan bu yana Abant’ta sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Kuzey Makedonya temsilcisi, verimli geçen kampta hazırlık maçları da yapıyor. Abant’ta, Arnavutluk şampiyonu Tiran ile oynayan FC Shkupi, yarın ise Fenerbahçe ile ikinci hazırlık maçına çıkacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

  • "Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağız"
  • Başkan Olgun Aydın, Abant’taki kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "Sezon başında hedeflediğimiz güçlü kadro konusunda büyük mesafeler kat ettik. Ben bu kulüple yola çıkarken, bir Makedon takımının bir Türk’ün liderliğinde Avrupa’da neler başarabileceğini ispatlamak istedim. Şampiyonlar Ligi gibi ulaşılması zor bir hedef için kenetlendik. Hazırlık maçlarımızdan birini Türkiye’nin en güçlü kulüplerinden Fenerbahçe ile oynayacağız. Başkan Ali Koç ve yönetimine, kulübüme gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletirim" ifadelerini kullandı.
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