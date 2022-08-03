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Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı kaleciyi İzmir'de buldu. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kiralamak için anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı
Transfermarkt verilerine göre İrfan Can Eğribayat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu transferde sona yaklaştı. Altay Bayındır ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra kadrosuna bir kaleci daha katmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu İzmir'de buldu.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kiralamak için Göztepe ile anlaşma sağladı. 1. Lig'e düşen İzmir ekibinde, takımdan ayrılmak isteyen Eğribayat'ın Fenerbahçe forması giymek istediği ve oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

  • Geride bıraktığımız sezon 32 karşılamada süre alan İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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