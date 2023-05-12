Fenerbahçe İrfan Can'ın bonservisini aldı

Sarı-lacivertliler, birinci kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi koruyan İrfan Can’ın satın alma opsiyonunu kullandı. Sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli alacak. Böylece, Göztepe’nin 24 yaşındaki filebekçisinden kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro girmiş olacak.