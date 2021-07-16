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Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Nantes forması giyen Jean-Kevin Augustin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Jean-Kevin Augustinin peşinde
Transfermarkt verilerine göre Jean-Kevin Augustin'in güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da golcü arayışlarına devam ediyor. Brezilyalı yıldız Hulk ile görüştüğü iddia edilen Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertlilerin, aynı zamanda listesinde Nantes forması giyen Jean-Kevin Augustin de yer alıyor.

24 yaşındaki oyuncu Nantes'ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor. Augustin'i elden çıkarmak isteyen Fransızlar, gelecek teklifleri bekliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Jean-Kevin Augustin'i kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu için çalışmalarını yürüten sarı-lacivertlilerin, mutlu sona ulaşabileceği iddia edildi.

  • 16 milyon euroya transfer edildi
  • 2017 yılında Leipzig'in, PSG'den 16 milyon euro karşılığında transfer ettiği Augustin, daha sonra Monaco ve Leeds United formaları giydi. Son olarak 5 Ekim 2020 tarihinde Leipzig'den bedelsiz olarak Nantes'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta, 33 dakika forma giydi. Kariyeri boyuncu 140 karşılaşmada süre alan Jean-Kevin Augustin, 38 gol ve 13 asistle oynadı.

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