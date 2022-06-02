Fenerbahçe Jesus'a emanet

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Kahvaltıyı “Balıkesir” adıyla tanıyın

Balıkesir, kendi ürünlerinden oluşan ve kültürümüzün vazgeçilmez parçası kahvaltıyı, markalaştırmak için tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun mesai yapıyor. İstanbul’da yapılan toplantı ile Balıkesir Kahvaltısı, gastronomi gazetecilerine tanıtıldı.