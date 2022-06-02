Spor Fenerbahçe Jesusa emanet
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe Jesus'a emanet

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Portekizli çalıştırıcının maaşı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Jesusa emanet
Jesus, dün Ülker Stadyumu'nu gezmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.
  • 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.
  • Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"

Maaşı da açıklandı

Sarı-lacivertliler, Jesus'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" denildi.

İmza töreni Ülker Stadyumu'nda

Fenerbahçe Kulübü, bir sezonluğuna anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için yarın imza töreni düzenleyecek.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek imza töreni ve basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Mesut Özil'in durumu krize dönüştü
SPOR
Mesut Özil'in durumu krize dönüştü
48 yıl sonra görüntülendi

48 yıl sonra görüntülendi

Ayak izi ve tüyünden tespit edildi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

​Elektrikli araç şarj istasyonu kuracak 5 firma belli oldu.
Yunanistandan büyükelçiliklerine haritalı talimat: Türkiye aleyhinde propaganda yapın

PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor.

​Birleşmiş Milletler çatısı altında yol haritası hazırlandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.

​Gümüşhane'de köylüler kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.