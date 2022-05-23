Fenerbahçe Jorge Jesus'u bekliyor

Fenerbahçe’nin tüm şartlarını kabul eden Jorge Jesus’un, sarı-lacivertli takımla 2022-23 sezonunun sonuna kadar anlaştığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl opsiyonu olacağı, şampiyonluk halinde opsiyonun devreye gireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi zirveye çıkarmak istiyor

Jesus ve yardımcılarına sezon başına 7 milyon euro ücret ödeneceği, Şampiyonlar Ligi’ne kalınması, Avrupa Kupaları’nda başarı ve ligde şampiyonluğa ulaşılması halinde ekstra bonuslar yer aldığı belirtildi. Jesus’un da Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapmak için heyecanlı olduğu, 2013-14 sezonundan bu yana şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe’yi zirveye çıkarmak istediği ifade edildi.

Transferleri kampa istedi

Jorge Jesus, Devler Ligi’ne katılan Fenerbahçe’de 3 farklı ön eleme turu oynanacağı için hazırlık kampına takımın eksiksiz girmesi gerektiğini vurguladı. Temmuz ve Ağustos’ta 3 farklı ön elemedeki 6 maça işaret eden Portekizli teknik adam, sezonun da erken açılacağını belirterek transferlerin kampa yetiştirilmesini istedi.

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