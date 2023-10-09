Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine gol şansı tanımıyor.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Söz konusu süreçte gol yollarında son yılların en etkili dönemini yaşayan Fenerbahçe, savunmada ise tarihi bir başarıya imza attı.