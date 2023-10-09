|
Spor

Fenerbahçe kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde rakiplerine gol şansı tanımıyor.

14:43 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı.

Son 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine gol şansı tanımıyor.


Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı tüm maçları kazanarak kendi rekorunu egale etmeyi başardı. Söz konusu süreçte gol yollarında son yılların en etkili dönemini yaşayan Fenerbahçe, savunmada ise tarihi bir başarıya imza attı.


Oynadığı 4 deplasman maçını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 4 deplasman maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda tarihi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 gol yedi.







#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Gol yememe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adıyaman'da deprem konutları teslim için gün sayıyor!