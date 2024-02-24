Fenerbahçe - Kasımpaşa
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko.
Kasımpaşa:
Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA CANLI SKOR
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA CANLI SKOR
#Fenerbahçe
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#Trendyol Süper Lig
1 saat önce