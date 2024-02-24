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Spor

Fenerbahçe - Kasımpaşa | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:01 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:05 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Kasımpaşa

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Fenerbahçe:
Livakovic, Ferdi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Jayden, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko.
Kasımpaşa:
Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA CANLI SKOR

#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce
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