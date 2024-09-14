Fenerbahçe Kasımpaşa’ya konuk olacak

Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 17.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8’i lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi son olarak Haziran 2020’de sahasında 2-0 mağlup etti.
İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0’lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1’lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2’lik skorla Fenerbahçe’nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.
Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.
Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.