Fenerbahçe Koleji ayaklanması

Fenerbahçe’nin geleceği için büyük fedakarlıklarla kulübe kazandırılan Fenerbahçe Koleji’nin zarar ettiği gerekçesiyle Bahçeşehir Koleji’ne devredilmesi sarı-lacivertli camiada büyük tepkiye neden oldu.

Fenerbahçe genel kurul üyeleri, yönetime, yönetime bu yanlış karardan ivedilikle dönme çağrısı yaparken, “Fenerbahçe Koleji devredilemez” başlığıyla ‘change. org’da bir imza kampanyası başlattılar. İmza kampanyasına şu anda 2 binin üzerinde katılım söz konusu. Ayrıca kongre üyeleri de kulübü ve yönetim kurulu üyelerini arayarak, bu karara tepki gösterdiler.

Genel kurul üyeleri, kulübe mail atarak ve telefon ederek Fenerbahçe Koleji’nin devredilmesine tepkilerini dile getirdiler.

Kulüp tüzüğünün 3. maddesi hatırlatıldı

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‘change.org’da, ‘Fenerbahçe Koleji Devredilemez’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Fenerbahçe’mizin tüzüğünün 3. maddesinde yer alan amaç ve faaliyetlerinde; ‘kulüp ayrıca, ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, kurduğu veya kuracağı vakıflar, işletmeler veya şirketler vasıtasıyla çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayalı yükseköğretim, üniversite, lise, ortaöğretim ve okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlarını kurar ve kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur’ demektedir. Fenerbahçe’mizin kurumsal kimliğinin ve kültürünün korunması ve gelecek nesillere taşınması için Fenerbahçe Koleji devredilmemelidir. Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun bu yanlış karardan ivedilikle geri dönmesini talep etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

"Zararın kat kat fazlasını toplarız"

Fenerbahçe Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Okan ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel’in de katıldığı Fenerbahçe Koleji velilerini bilgilendirme toplantısı gergin geçti.

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Veliler Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine bu karardan dolayı tepkilerini dile getirdiler. Bir öğrenci velisi, Ömer Okan’a hitaben “Anlaşmayı bozun, yarın Fenerbahçeliler bu ismi yaşatmak için ‘FenerOl’ kampanyası yapar gibi Fenerbahçe Koleji’ni yaşatmak için zarar edilen miktarın kat kat fazlasını toplarız” diye tepki gösterdi. Yönetici Ömer Okan velilerin eleştirileri karşısında, düşüncelerine saygı duyduklarını söyledi. Bunun üzerine veliler yine, “Nasıl saygı duyuyorsunuz. Suçlusunuz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.