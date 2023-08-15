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Spor

Krunic ve Ndombele için pusuya yatıldı

Transferde hız kesmeyen, son olarak Manchester United'dan Fred ile Marsilya'dan Cengiz Ünder'i alan Fenerbahçe, Krunic ve Ndombele için de pazarlıklara devam ediyor.

09:41 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Krunic - Ndombele

Krunic - Ndombele

Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic konusundaki ısrar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Krunic ile prensipte anlaşmaya varmış, Milan ile bonservis pazarlıklarında ise sonuca ulaşamamıştı.


Milan Rade Krunic için 13 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler daha uygun bonservis bedeliyle transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe, Milan'ın istediği rakama çıkmak istemiyor.


Milan Teknik Direktörü Pioli de Krunic'i bırakmak istemiyor ve tecrübeli teknik adam için Krunic kilit oyuncu konumunda. Sarı-lacivertliler Rade Krunic için Milan'ın bonservis inadının kırılmasını bekleyecek.


Teknik direktör İsmail Kartal da Rade Krunic transferi için yönetime rapor verdi. Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Tottenham forması giyen 26 yaşındaki Tanguy Ndombele transferini ise şimdilik askıya aldı.


Sarı-lacivertliler ise 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonuslar teklif sunmuş, İngiliz ekibi ise 20 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. Sarı-lacivertliler Ndombele transferi için de transferin son gününe kadar şartların oluşması için bekleyecek.





#Fenerbahçe
#transfer
#Rade Krunic
#Tanguy Ndombele
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