|
Spor

Fenerbahçe Krunic'e kavuştu

Sarı-lacivertli kulüp, Milan forması giyen Rade Krunic'in transferini açıkladı. 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha, resmi sözleşmeye imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

16:20 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 17:12 - 12/01/2024 Cuma
IHA
Rade Krunic'in güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro.
Rade Krunic'in güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro.

Fenerbahçe, Boşnak yıldız Krunic ile prensipte anlaştı.


Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.


İstanbul'a geldi

Boşnak orta saha Rade Krunic, İstanbul'a geldi. Milano’dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Krunic’i kulüp temsilcileri karşıladı. Kendisini bekleyen bir grup taraftarı selamlayan 30 yaşındaki oyuncu, ardından özel araçla havalimanından ayrıldı.


Krunic’in kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzalaması bekleniyor.


Milan’ın 2019 yazında Empoli’den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.








#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Milan
18 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?