Fenerbahçe Krunic'e kavuştu

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, orta sahada transferi bitiriyor. Stoper için Leonardo Bonucci ile anlaşan sarı-lacivertliler, orta saha bölgesi için de Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe Rade Krunic için Milan'a ne kadar bonservis ödeyecek? Rade Krunic Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? Rade Krunic'in sözleşme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.