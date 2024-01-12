Fenerbahçe Krunic'e kavuştu

Fenerbahçe, Boşnak yıldız Krunic ile prensipte anlaştı.
Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Boşnak orta saha Rade Krunic, İstanbul'a geldi. Milano’dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Krunic’i kulüp temsilcileri karşıladı. Kendisini bekleyen bir grup taraftarı selamlayan 30 yaşındaki oyuncu, ardından özel araçla havalimanından ayrıldı.
Krunic’in kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzalaması bekleniyor.
Milan’ın 2019 yazında Empoli’den transfer ettiği Krunic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 140 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.