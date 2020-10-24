Fenerbahçe logosunda bulunan 3 yıldız siliniyor mu? Başkan Ali Koç gelen teklifi açıkladı
Fenerbahçe logosunda bulunan 3 yıldız siliniyor mu? Başkan Ali Koç gelen teklifi açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 29. şampiyonluk sözlerine yanıt verirken ayrıca logoda bulunan 3 yıldızın da silineceği haberleriyle ilgili konuştu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe'nin hak talebinde bulunduğu geçmiş şampiyonluklarla ilgili sözlerine yanıt veren Başkan Koç, ayrıca kulüp logosunda bulunan 3 yıldızın kullanılmaması yönünde öneriler olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerle ilgili MHK ve TFF iddialarına yanıt verdi. Başkan Koç, "Fenerbahçe için her sezon öncesi 'Şampiyon olacak' denilir. Aynı senaryo, yine aynı kişiler buna devam ediyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Tuzağa düşmeyin. Utanmadan "Fenerbahçe TFF'si, Fenerbahçe MHK'sı" söylemleri devam ediyor. Televizyonlarda böğürerek, 'Fenerbahçe kollanacak' söylemleri tekrarlanıyor. Bunlara dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz'e yanıt verdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin hak talebinde bulunduğu geçmiş şampiyonluklarla ilgili konuşmuş ve, "Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız. 30. kupalarıymış, biz de bu sezon 38. kupamızı alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Mustafa Cengiz'in bu sözlerine yanıt veren Ali Koç, "28 şampiyonluğumuz tarihte var. Kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın. An itibariyle yavaş yavaş bu konunun başkalarının dikkatini çektiğini görmek, bir rakibimizin başkanının bu konuya atıfta bulunması, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.
"3 yıldız kullanılmasın teklifi geldi"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluğun tescil edilene kadar, logoda bulunan 3 yıldızın kullanılmaması için teklif olduğunu söyledi. Başkan Koç, "Yönetimde 5. yıldızı takana kadar, 3 yıldız kullanmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı, radikal bir öneri. Belki önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı alırsak ne yapalım? 4. yıldızı takmayalım mı? Bir öneri sunabilirsiniz. Seneye hiç mi takmayalım" ifadelerini kullandı.
Yorum