Fenerbahçe logosunda bulunan 3 yıldız siliniyor mu? Başkan Ali Koç gelen teklifi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe'nin hak talebinde bulunduğu geçmiş şampiyonluklarla ilgili sözlerine yanıt veren Başkan Koç, ayrıca kulüp logosunda bulunan 3 yıldızın kullanılmaması yönünde öneriler olduğunu söyledi.

"Televizyonda böğürerek 'Fenerbahçe kollanacak' diyorlar"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerle ilgili MHK ve TFF iddialarına yanıt verdi. Başkan Koç, "Fenerbahçe için her sezon öncesi 'Şampiyon olacak' denilir. Aynı senaryo, yine aynı kişiler buna devam ediyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Tuzağa düşmeyin. Utanmadan "Fenerbahçe TFF'si, Fenerbahçe MHK'sı" söylemleri devam ediyor. Televizyonlarda böğürerek, 'Fenerbahçe kollanacak' söylemleri tekrarlanıyor. Bunlara dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz'e yanıt verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin hak talebinde bulunduğu geçmiş şampiyonluklarla ilgili konuşmuş ve, "Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız. 30. kupalarıymış, biz de bu sezon 38. kupamızı alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Cengiz'in bu sözlerine yanıt veren Ali Koç, "28 şampiyonluğumuz tarihte var. Kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç o hakkımızı alacağız. Bu bize nasip olur ya da olmaz ama Fenerbahçe Kulübü hak ettiği şampiyonlukları göğsüne takacak. Hiç şüpheniz olmasın. An itibariyle yavaş yavaş bu konunun başkalarının dikkatini çektiğini görmek, bir rakibimizin başkanının bu konuya atıfta bulunması, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Şampiyonluk için dev iddia: Fenerbahçe nisan ayında şampiyonluğunu ilan eder 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan Ali Şen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olacağını ifade eden Şen, sarı-lacivertlilerin 5 yıl kupalara ambargo koyacağını söyledi. "Boşuna masrafa girmesinler, şampiyon Fenerbahçe"Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ali Şen'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;"Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri 'Şampiyon olacağız' diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. İnanılmaz güçlü, şampiyonluğunu nisan ayında ilan eder ve önümüzdeki beş yıl kupalara ambargo koyar, şampiyonluğu kimseye kaptırmaz. Artık Fenerbahçe’nin her alanda öne çıkacağı yeni bir dönem başlıyor."Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

" 3 yıldız kullanılmasın teklifi geldi"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluğun tescil edilene kadar, logoda bulunan 3 yıldızın kullanılmaması için teklif olduğunu söyledi. Başkan Koç, "Yönetimde 5. yıldızı takana kadar, 3 yıldız kullanmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı, radikal bir öneri. Belki önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz. Peki 4. yıldızı alırsak ne yapalım? 4. yıldızı takmayalım mı? Bir öneri sunabilirsiniz. Seneye hiç mi takmayalım" ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Sipg Teknik Direktörü Vitor Pereira, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik adam, bu takımların ezeli rakiplerini çalıştırmayacağını söyledi.Vitor Pereira, konuyla ilgili Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Porto, Olimpiakos ve Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Benfica, Panathinaikos ve Galatasaray'da asla çalışmayacağım" dedi.Video: ''Defansif oynadığımızı söyleyenler futboldan anlamıyor''Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut itirafı



