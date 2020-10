Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Sipg Teknik Direktörü Vitor Pereira, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik adam, bu takımların ezeli rakiplerini çalıştırmayacağını söyledi.

Vitor Pereira, konuyla ilgili Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Porto, Olimpiakos ve Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Benfica, Panathinaikos ve Galatasaray'da asla çalışmayacağım" dedi.

