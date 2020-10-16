Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut itirafı

Fenerbahçe’ye transferin son gününde katılan başarılı futbolcu Dimitris Pelkas, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli formayı giydiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pelkas, “Teşekkür etmek istiyorum başkana ve hocamıza bana güvendikleri için. Burada en iyisini yapıp takıma yardım etmek istiyorum. Erol Bulut’u tanıyorum. Buraya gelmeden önce kendisiyle konuştum. Kendisi çok iyi bir hoca. Umarım en hızlı şekilde buraya adapte olurum. Umuyorum ki hep birlikte iyi bir kimya yakalayıp maç maç çok daha iyi oynarız” dedi.

“Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü”

Futbol izlemeyi sevdiğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birisi. Daha önce Rodrigues ve Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Perotti’yi tanıyorum. Umarım hep birlikte iyi bir kimya oluştururuz. İdmanlarda ve maçlarda umarım bu uyumumuz devam eder. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. 2014’ten bu yana kazanılmamış bir şampiyonluk var ve bu anlamda mücadelemizi sergilemek istiyoruz. Ben futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum, her zaman takımıma yardım etmek isterim. Futbol takım oyunu ve iyi bir takım olmak istiyorsanız yardım etmeniz gerekiyor. Ben kendi stilimle alakalı olarak konuşmak istemem ve maçları oynadıktan sonra hep birlikte eleştirisini ve kritiğini yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı Transferde hareketli bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, sosyal medyayı da adeta salladı. Yapılan araştırmalara göre sarı-lacivertli kulüp, eylül ayında taraftarının yaptığı 8 milyon 250 bin etkileşimle dünyada en çok konuşulan 3. kulüp oldu.Eylül ayında yapılan araştırmaya göre zirvede 14 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı. İspanyol ekibini 9 milyon 930 bin etkileşimle Chelsea takip ederken, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ise 8 milyon 250 bin ile 3. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe’yi 8 milyon 7 bin ile Liverpool ile 7 milyon 750 bin ile Arsenal izledi.Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacakTaraftarlara teşekkür ettiSarı-lacivertli kulübün resmi hesabı da bu etkileşimler sonrası sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isteyip de alamadıkları tek oyuncuyu açıkladıErol Bulut: Şampiyonluk sahada kazanılır

“İlk hedef kazanmak”

Oynadığı pozisyon hakkında da görüşlerini aktaran Yunan orta saha, “10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum ama her yerde de takımın ihtiyacı olan bölgelerde oynamak isterim. Asıl amacım takımıma yardım etmek. Asist olur gol olur fark etmiyor. Kafamda yatan ilk hedef kazanmak. Aklımda kendimi kıyasladığım bir oyuncu yok. Ben sadece kendi futboluma odaklanıyorum. Oyun stilimi gördükten sonra insanlar fikirlerini belirtebilir” diye konuştu.

“Süper Lig yüksek tempoda oynanıyor”

Süper Lig’in yüksek bir tempoda oynandığını açıklayan Pelkas, “Alanyaspor’da Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. 1 hafta önce birlikteydik. Onların söylemlerine göre burası güzel bir lig. Yine onların söylemelerine göre Yunanistan’dan daha iyi bir lig” şeklinde konuştu.

“En iyimizi ortaya koymak zorundayız”

Takım içerisindeki rekabetin üst seviyede olduğunu dile getiren Dimitris Pelkas, “Saha içerisinde ve antrenmanlarda rekabet söz konusu. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Bu pozisyonu kazanmak istiyorsak en iyisini sergilemek gerekiyor. Rekabetin olması takım için avantaj” cümlelerine yer verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç isteyip de alamadıkları tek oyuncuyu açıkladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hem transfer dönemine yönelik hem de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TVNET 4x4 yorumcusu Cüneyt Kaşeler, Başkan Koç'un gazetecilerle yaptığı görüşme sonrasında notlarını paylaştı. 2 yılda çekmediğimiz çile kalmadıYapılan transferler hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transfer yapmak önemli ama takım olmak daha önemli. Erol hoca bize Kasım ayının ortasına kadar sistemin oturacağını söyledi. Taraftarlardan rica ediyorum, puan kayıpları olabilir ama sabretsinler. Geçmiş yıllara göre daha iyi bir hava yakalandık. Takımda aile ortamı var. İyi yoldayız, umutluyuz. Geçtiğimiz iki yılda çekmediğimiz çile kalmadı" ifadelerini kullandı.Erol Bulut: Şampiyonluk sahada kazanılır"Emre Belözoğu sportif direktörümüzdür"Emre Belözoğlu'nun 1-2 hafta içerisinde açıklanacağını belirten Başkan Koç, "Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre’nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. Bazı transferleri hoca çok istedi, bazılarını Emre istedi, bazıları da ortak akılla oldu. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Emre Belözoğlu’nun mukavelesi gönüldendir. Bizzat bana bağlı olarak çalışacak. Yoğunluk vardı ve transferlerin bitmesini bekledik. O yüzden resmi açıklama yapmadık. Hak ettiği bir tören yapmak istedik. 1-2 haftaya açıklanır" dedi.Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak"Borç 2021 Ekim'e ertelendi"Transfer limitleri hakkında da konuşan Başkan Ali Koç, "Faiz oranları yeniden belirlenmiş. Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi" ifadelerini kullandı."Sadece Malang Sarr'ı alamadık"Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emre Bol, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı toplantı sonrasında söylediklerini paylaştı. Emre Bol açıklamasında, "Başkan Ali Koç, bu transfer dönemi isteyip alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr. Ayrıca Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" dedi.Süper Lig'in büyüklerinin borcu 13 milyar lirayı aştı



“Fenerbahçe'yi beni istedim”

Fenerbahçe’de kendini geliştirme fırsatı yakalayacağını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şunları söyledi: “Önceki takımıma 13 yaşında katıldım. Aslında orada doğdum diyebilirim. Hayatımın bir çok kısmı orada geçti ve orada yükseldim. Bu yıl benim için ayrılma zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek işçin böyle bir fırsatı kabul ettim. Ben her zaman çok daha iyisini vermeye çalışıyorum. Takımın şampiyonluk isteği çok önemli.”



“Bir an önce stada gitmek istiyorum”

Transferi öncesinde takım arkadaşı ve eski Fenerbahçeli Stoch ile konuşamadığını belirten Pelkas, sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili ise, ”Taraftarlar arasında benzerlik var. Bir an önce stada gitmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının videolarını izledim. Taraftarın ne kadar güçlü olduklarını zaten biliyorlar. Ben sabırsızlıkla taraftarın önüne maça çıkmayı bekliyorum. Pandemiden dolayı sorun yaşıyoruz ancak taraftarların belli bir kısmının girebileceğini duydum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Önemli olan sahada her şeyi verebilmeniz”

Teknik Direktör Erol Bulut’un bir çok dili bilmesinin avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen Pelkas, “Futbol dilinde önemli olan sahada her şeyi verebilmeniz. Benim inandığım şey bu. Sevdiğim için 14 numarayı aldım. Transferin son günü gelmiştim çok fazla seçme opsiyonum vardı. Benim favorim 10 numara ama arkadaşım Samatta aldığı için bunu tercih ettim” dedi.

Süper Lig'in büyüklerinin borcu 13 milyar lirayı aştı Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen söz konusu kulüpler, 2012 yılında sadece 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçti. Böylece salt 8 yılda 4 kulübün borçlarındaki artış oranı yüzde 534 oldu.Fenerbahçe'de borç 5,2 milyar liraFenerbahçe'de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre, ağustos ayı itibarıyla kulübün şirket borcu 3 milyar 8 milyon lira. Sarı-lacivertli kulübün dernek borcuna dair en net paylaşım ise bu sene şubat ayındaki divan kurulunda paylaşıldı. Bu bildirime göre kulübün dernek borcu, 2019 yılının eylül ayı itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira. Böylece Fenerbahçe'nin toplam borcu yaklaşık 5,2 milyar liraya yükselmiş durumda. Kulübün 8 sezon önceki toplam borcu 568 milyon liraydı. Beşiktaş'ın borcu 3,33 milyar liraBeşiktaş'ın şirket borcu, KAP'a yapılan açıklamaya göre ağustos ayı itibarıyla 2,73 milyar lira. Kulübün dernek borcuna dair son paylaşım ise şubat ayında yapıldı ve siyah-beyazlıların dernek borcunun 604 milyon lira olduğu duyuruldu. Bu çerçevede sekiz yıl önce 585 milyon lira olan Beşiktaş'ın borcu, 3,33 milyar liraya yükseldi.Olay iddia: Fenerbahçe'ye transfer yasağı geliyorGalatasaray'da borç 3,3 milyar liraGalatasaray'da şirket borcu, KAP yapılan son bildirime göre ağustos ayı itibarıyla 2,34 milyar lira. Kulüpte şubat ayında yapılan divan kurulunda, sarı-kırmızıların dernek borcunun 2019 yılı sonu itibarıyla 965 milyon olduğu açıklanmıştı. Sekiz yıl önce 731 milyon liralık borç yükümlülüğü bulunan sarı-kırmızılı ekibin şu an itibarıyla toplam borcu 3,3 milyar lirayı bulmuş durumda.Trabzonspor'un borcu 1,25 milyar liraTrabzonspor'da diğer kulüplerin aksine, tüm borçlar KAP'a bildirilmekte. Son bildirime göre de bordo-mavili kulübün ağustos ayı itibarıyla toplam borcu 1,25 milyar lira. Bordo-mavili ekibin 2012 yılındaki toplam borcu ise 178 milyon liraydı.



