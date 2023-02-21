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Spor

Fenerbahçe Lucas Moura için Tottenham'ı ikna etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham'dan Lucas Moura'yı gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için İngiliz kulübünü ikna eden sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:54 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Moura'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Moura'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, Tottenham'dan Lucas Moura'yı kadrosuna katmak istiyor. Kadrosunu tamamlayan ve transfer defterini kapatan sarı-lacivertliler, sadece fırsat transferlerine odaklandı. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Moura için nabız yoklayan Fenerbahçe, bu oyuncuya kısa süre içerisinde imza attırmak istiyor.


Fenerbahçe Lucas Moura için Tottenham'ı ikna etti

Sezon sonunda Tottenham'dan ayrılacak olan 30 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünü ikna ettiği iddia edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Lucas Moura ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Brezilyalı yıldızı kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.


Fenerbaçe'nin Lucas Moura teklifi ortaya çıktı

Tottenham'ı ikna eden ve Lucas Moura ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, tecrübeli oyuncuya yaptığı teklif de ortaya çıktı. Lucas Moura'ya 2.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunan sarı-lacivertlilerin, senelik 2.5 milyon euro+ bonusların da içerisinde yer aldığı bir teklif sunduğu iddia edildi.


Fenerbahçeli taraftarla Lucas Moura için kampanya başlatmıştı

Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda Lucas Moura'nın transferi için sosyal medyadan bir kampanya başlatmıştı. '#LucasMouraFenere' hashtag'ini kullanan sarı-lacivertli taraftarlar, kısa süre içerisinde gündeme ilk sıradan girmişti.


Tottenham'da Conte, Moura'nın ayrılığını açıkladı

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, tecrübeli kanat oyuncusuyla yolların ayrılacağını açıkladı. Conte, "Lucas Moura sezon başında planlama yaparken bizim için önemli bir oyuncuydu. Ancak sakatlıkları nedeniyle çok fazla oynayamadı. Onun adına kolay bir sezon değil. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi bileti almamızı sağladı, değerli bir oyuncu. Ancak kulübün kararı, sözleşme uzatmamak yönünde" dedi.


31 Ocak 2018 tarihinde PSG'den 28.4 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Moura, toplamda 213 maçta Tottenham forması giydi. 30 yaşındaki oyuncu, 38 gol ve 27 asistle oynadı. Moura bu sezon ise sadece 12 maçta görev yapabildi.






#Lucas Moura
#Fenerbahçe
#Tottenham
31 dakika önce
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Fenerbahçe Lucas Moura için Tottenham'ı ikna etti
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