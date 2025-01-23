Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA kadrosunda yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'dan da faydalanamayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak. Fenerbahçe - Lyon canlı yayın ekranı haberimizde.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Lyon maçı bu akşam saat 20.45 ’te başlayacak. Karşılaşma tabi ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - LYON CANLI SKOR

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FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON DURUMU NE, PUANI KAÇ?

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE LYON’A YENİLİRSE PLAY-OFF ŞANSI KALIYOR MU?

Fenerbahçe’nin olası puan kaybında play-off hattından düşme ihtimali bulunuyor.

Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’nde son 1 maç oynayacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ NOTLAR

> Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde 0 mağlubiyet oranına sahip olduğu rakipleri arasında en fazla karşılaştığı takım Lyon (4/4). Sarı-lacivertlilerin, bu turnuvalar tarihinde temsilcilerine en fazla mağlup olduğu ülke ise Fransa (12).

> Bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kazanan Lyon'un kulüp tarihinde en az beş kez karşılaşıp 0 galibiyet oranı yakaladığı bir rakibi bulunmuyor.

> Fransa takımlarını konuk ettiği son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (1G 4B), son iki iç saha mağlubiyetini Lyon karşısında aldı (Ekim 2004 & Eylül 2001).

> Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lyon (6G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

> Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Athletic'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kasım 2008'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana tek sezonda üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde tek sezonda üst üste iki iç saha mağlubiyeti aldığı bir süreç yaşamadı.

> Bu sezon Avrupa kupalarında beş golü bulunan Edin Dzeko, bu turnuvalarda tek sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2020/21'de ulaştı (Roma formasıyla 6 gol).

> 2019/20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında Youssef En-Nesyri'den (19) daha fazla gol atan sadece iki Afrikalı oyuncu bulunuyor: Mohamed Salah (33) ve Pierre-Emerick Aubameyang (20).

> Alexandre Lacazette (17), Lyon tarihinde en fazla Avrupa kupası golü atan oyuncu konumundaki Juninho Pernambucano'nun rekoruna ortak olmak istiyor (18).

> Ev sahibi olduğu son Avrupa kupası maçında Athletic'e 2-0 mağlup olan Jose Mourinho, bu turnuvalardaki kariyerinde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı (106 maç).

> Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde Fransız takımlarını konuk ettiği dokuz maçın hiçbirini kaybetmedi (7G 2B).

UEFA AVRUPA LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞI







































