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Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarı trafik kazasında yaşamını yitirdi

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarı trafik kazasında yaşamını yitirdi

13:076/03/2025, Perşembe
AA
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Fenerbahçe Kulübü de vefat eden taraftarı için İskoç kulübüne başsağlığı diledi.
Fenerbahçe Kulübü de vefat eden taraftarı için İskoç kulübüne başsağlığı diledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İskoçya temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor zamanda kulüpte çalışan herkesin kalbi hayatını kaybeden kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe Kulübü de vefat eden taraftarı için İskoç kulübüne başsağlığı diledi.


Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe'mizin İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers Kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." denildi.



#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Rangers

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