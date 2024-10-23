Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe ManU maçına hazır

Fenerbahçe ManU maçına hazır

17:0823/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı. Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. 5'e 2 top kapma idmanı yapan futbolcular, basına kapalı bölümde Manchester United maçının taktiğini çalıştı.

Fenerbahçe-Manchester United müsabakası yarın saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.







#Fenerbahçe
#Manchester United
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram ve Youtube çöktü mü, neden açılmıyor 2024? 23 Ekim İnternet yavaşlaması...