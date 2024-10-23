Fenerbahçe ManU maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İdmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı. Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.