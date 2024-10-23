Fenerbahçe ManU maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde katılmadı. Antrenman sırasında Jose Mourinho, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la kısa bir görüşme yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. 5'e 2 top kapma idmanı yapan futbolcular, basına kapalı bölümde Manchester United maçının taktiğini çalıştı.
Fenerbahçe-Manchester United müsabakası yarın saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.