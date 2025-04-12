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Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i yendi! Seri 1-1'e geldi

Fenerbahçe Medicana Galatasaray Daikin'i yendi! Seri 1-1'e geldi

15:4312/04/2025, Cumartesi
AA
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçlarında, Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana oyuncusu Arina Fedorovtseva (10), Galatasaray Daikinli rakipleriyle mücadele etti.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçlarında, Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana oyuncusu Arina Fedorovtseva (10), Galatasaray Daikinli rakipleriyle mücadele etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.


Abbondanza ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı


Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörü Marcello Abbondanza yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 2013-2017 yıllarında da sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.

#Fenerbahçe Medicana
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