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Fenerbahçe Medicana Helin Kayıkçı'yı yeniden kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Helin Kayıkçı'yı yeniden kadrosuna kattı

15:358/07/2025, Salı
AA
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Helin Kayıkçı
Helin Kayıkçı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen libero Helin Kayıkçı'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı. Helin Kayıkçı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin'in, milli takımda 2024 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 2024 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

#Fenerbahçe Medicana
#Helin Kayıkçı
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