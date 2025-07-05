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Fenerbahçe Medicana Mustafa Cengiz'i transfer etti

Fenerbahçe Medicana Mustafa Cengiz'i transfer etti

15:425/07/2025, Cumartesi
DHA
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Mustafa Cengiz
Mustafa Cengiz

Yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı.


Kariyerinde Arkas Spor ve Spor Toto formalarını terleten Mustafa Cengiz; 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 2021-2022 TSYD Turnuva Şampiyonluğu ve 2021 Millî Takımlar Avrupa Altın Ligi Şampiyonluğu elde etti.


Fenerbahçe Kulübü transfer duyurusunda, “Mustafa Cengiz'e ‘Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.




#Fenerbahçe Medicana
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