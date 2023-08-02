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Spor

Fenerbahçe Miha Zajc'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

20:51 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Miha Zajc

Miha Zajc

Fenerbahçe, Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe açıkladı

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada,
“Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.” d
edi.


#Miha Zajc
#Fenerbahçe
#Transfer
1 saat önce
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