Fenerbahçe muhteşem dörtlüyle zirvede

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerken goller Dzeko, Tadic ve Szymanski'den geldi. Bu isimlerin yanı sıra İrfan Can Kahveci de sahada kaldığı sürede takımının hücum gücüne katkıda bulundu. Sarı-lacivertlilere derbide galibiyeti getiren bu isimler sezonun genelinde de takımlarını sırtlamaya devam ediyor.





4 oyuncu ligde geride kalan 15 maçta da forma giydi. Sarı lacivertliler, bu maçlarda 40 gol atarken, Dzeko-Tadic-Syzmanski-İrfan Can Kahveci, 33 kez fileleri havalandırdı ve 15 de asist katkısı sağladı. Beşiktaş derbisini getiren isimlerden biri olan Tadic, ligdeki son 11 golün 8'inde doğrudan katkı sağlarken, bu maçlarda 5 gol attı ve 3 de asist yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal, sol kanatta görevlendirdiği Tadic'e saha içinde özgürlük tanıyor ve Sırp yıldız oyun içerisinde sağ kanat, 10 numara ve sahte 9 rolünü üstleniyor. Tadic hem ters kanada İrfan Can'a hem de Dzeko'ya attığı paslarla pozisyon oluşturuyor.





Bir forvetten fazlası Dzeko

Kaptan Edin Dzeko ise sadece gol atmakla kalmıyor, takımı da oynatıyor. Geçişlerde orta sahaya gelerek 10 numaraya yakın oynayan Boşnak yıldız pas bağlantısı oluyor ve bir bağlantı oyuncusu kimliğine bürünüyor. Dzeko hem oynuyor hem de takım arkadaşlarını oynatıyor. Orta sahaya gelip top alan, yeri geldiğinde kanatlara açılarak ortalar yapan 37 yaşındaki futbolcu savunmaya da yardımcı oluyor, takım arkadaşları için alan açıyor ve pozisyona sokuyor. Tecrübeli golcü ceza sahasında pasları ve ortaları bekleyip gol atan klasik bir golcüden farklı profil çiziyor ve sahada basmadık yer bırakmıyor.





Yükselen yıldız Szymanski

Szymanski ise rakip ceza sahasında topla en çok buluştuğu Süper Lig maçını Beşiktaş'a karşı oynadı ve Fenerbahçe'nin çektiği 21 şutun yüzde 33'ünde pay sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin kazandığı 2 penaltıda da Szymanski başroldeydi; ilk penaltıda ceza sahasında düşürüldü, ikinci penaltıda ise kale içine yaptığı ortada rakip defans oyuncusu topu elle kesti. Derbiyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, Dzeko'dan sonra takımın en skorer ismi oldu.





Dzeko= 12 gol 2 asist

Szymanski= 8 gol 4 asist

Dusan Tadic= 7 gol 6 asist

İrfan Can= 6 gol 3 asist



















