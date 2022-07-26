Fenerbahçe Nino, Mari ve Ortiz için görüşmelerini sürdürüyor

Brezilya ekibi Flamengo’dan Gustava Henrique ile anlaşmaya varan Fenerbahçe stoper mevkiine bir transfer daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler Fluminense’nin 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Nino, Arsenal’in 28 yaşındaki İspanyol stoperi Pablo Mari ve RB Bragantino forması giyen 26 yaşındaki Leo Ortiz için girişimlerini sürdürüyor.

Bir sonraki satıştan pay önererek bonservisi düşürmeye çalışıyor

Fluminense, kaptanı Nino için 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Brezilya ekibi, Nino’nun bonservisin yüzde 60’ına sahip. Yüzde 40’ı ise Brezilya Seri B’de Criciuma’da bulunuyor. Fenerbahçe ise Nino için bir sonraki satıştan pay önererek, bonservis bedelini aşıya çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

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Ortiz için 7 milyon euro

Sarı- lacivertliler, RB Bragantino forması giyen Leo Ortiz için de kulübüyle temasa geçti. RB Bragantino’nun 36 yaşındaki stoper için 7 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Arsenal'a teklif yapıldı

Gündemdeki diğer isim olan Pablo Mari’yi Arsenal kadrosunda düşünmüyor. Geçen sezonu Udinese’de kiralık geçiren Mari için sarı-lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle İngiliz kulübünün kapısını çaldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

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