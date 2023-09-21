Fenerbahçe-Nordsjaelland
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Kadıköy’de Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti. 7 rotasyon ile sahaya çıkan temsilcimizde Mert Hakan-Fred ve Crespo üçlüsü ile orta sahanın direnç ve hareketlilik gücünü arttı. Oyunu, kalecisini de katıp ceza sahası içerisinde pas yaparak kurmaya çalışan Nordsjaelland’a karşı sarı lacivertliler, ön alan baskısıyla başladı. Oyun kurulumunda sorun yaşayan konuk ekip, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek kaptığı toplarla kanat oyuncularını savunma arkasına koşturmaya çalıştı. Temsilcimiz aradığı golü 24. dakikada duran toptan buldu. Fred’in ortasını kafa vuruşu ile tamamlayan Crespo perdeyi açtı. Üçüncü bölge presine devam eden Fenerbahçe, rakibini hataya sürükledi ve 30. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Fred rakip yarı sahada kaptığı topu Batshuayi ile buluşturdu. Belçikalı oyuncu güzel bir gol vuruşu ile fileleri havalandırdı ve devre bu şekilde sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, bir korner organizasyonunda Serdar Aziz’in kafa vuruşu ile 47. dakikada skoru 3-0’a getirdi. Savunmasını öne çıkartan konuk ekip 55. dakikada Villadsen ile farkı 2’ye indirdi: 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.
Fenerbahçe-Nordsjaelland maç özeti
1. dakikada savunmadan atılan topu kontrol eden Mert Hakan’ın ceza yayı içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Fred’in sağ taraftan kullandığı kullandığı serbest vuruşa ön direkte iyi yükselen Crespo’nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Nordsjaelland savunması paslaşarak çıkmak isterken topu kapan Fred’in ara pasında Batshuayi topla buluştu. Ceza sahasına giren Batshuayi’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
39. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Osman’a atılan pasta savunmanın araya girmesiyle top Ingvartsen’in önünde kaldı. Ingvartsen’in sağ çaprazdan beklemeden yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.
47. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası yakınında kafayla vuruşunu yapan Serdar Aziz meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
55. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Tversvkov’un önüne düştü. Tverskov’un pasında topla buluşan Villadsen’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
62. dakikada King’in kendi yarı alanından savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Ryan Kent’in ceza sahasına kadar girip, sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kalenin yanından dışarıya çıktı.
69. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Fred’in ceza yayından çektiği şutu kaleci Hansen kurtardı.
81. dakikada King’in ceza sahası içinden geriye çevirdiği topta ceza yayının solundan Szymanski’nin vuruşunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.