Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Kadıköy’de Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup etti. 7 rotasyon ile sahaya çıkan temsilcimizde Mert Hakan-Fred ve Crespo üçlüsü ile orta sahanın direnç ve hareketlilik gücünü arttı. Oyunu, kalecisini de katıp ceza sahası içerisinde pas yaparak kurmaya çalışan Nordsjaelland’a karşı sarı lacivertliler, ön alan baskısıyla başladı. Oyun kurulumunda sorun yaşayan konuk ekip, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek kaptığı toplarla kanat oyuncularını savunma arkasına koşturmaya çalıştı. Temsilcimiz aradığı golü 24. dakikada duran toptan buldu. Fred’in ortasını kafa vuruşu ile tamamlayan Crespo perdeyi açtı. Üçüncü bölge presine devam eden Fenerbahçe, rakibini hataya sürükledi ve 30. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Fred rakip yarı sahada kaptığı topu Batshuayi ile buluşturdu. Belçikalı oyuncu güzel bir gol vuruşu ile fileleri havalandırdı ve devre bu şekilde sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, bir korner organizasyonunda Serdar Aziz’in kafa vuruşu ile 47. dakikada skoru 3-0’a getirdi. Savunmasını öne çıkartan konuk ekip 55. dakikada Villadsen ile farkı 2’ye indirdi: 3-1. Mücadele bu skorla sona erdi.