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Fenerbahçe Prag’da çiçeklerle karşılandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması için Çekya’nın Prag kentine giden Fenerbahçe, havaalanında çiçeklerle karşılandı.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe Prag’da çiçeklerle karşılandı
Fenerbahçe Prag'da çiçeklerle karşılandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turuna kalma mücadelesinde Çekya’nın Slavia Prag takımı ile rövanş maçı oynayacak olan Fenerbahçe Çekya’nın başkenti Prag’a vardı.

Prag Vaclav Havel Havaalanı’nda Prag Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve çok sayıda taraftar tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe, karşılamanın ardından kamp yapacağı otele gitti.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Mesut Özil ve Filip Novak, sarı kart cezalısı Miha Zajc ile UEFA listesinde bulunmayan Diego Rossi, Çağtay Kurukalıp ve Miguel Crespo kafilede yer almadı.

Fenerbahçe futbol takımı, bugün yerel saat ile 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena’da ilk bölümü basına açık olan bir antrenman gerçekleştirecek.

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