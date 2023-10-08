Fenerbahçe presle sonuca gidecek

Sarı-lacivertliler maç hazırlıklarını dün tamamladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de bugün yapacakları Kasımpaşa maçının taktiğini belirledi. Sarı-lacivertliler, tam sahada yapacağı presle sonuca gitmeye çalışacak.
Maç öncesi yaptığı toplantıda taktiği ve yapılması gerekenleri oyuncularına anlatan tecrübeli teknik adam, başlama düdüğüyle birlikte rakibini önde baskıyla sahasına hapsetmeyi düşünüyor. Rakibe top yapacak alan bırakılmamasını isteyen Kartal, hücumdan başlayıp defansa kadar kademeli bir anlayışla hareket ederek rakibe baskı yapılması gerektiğini söyledi. Hızlı ve isabetli paslarla hücum oyuncularıyla buluşturularak sonuca gidilmesini isteyen Kartal, maçın başında bulacakları erken bir golle rahat bir galibiyet almaları gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'de orta saha bugünkü maçta kilit rol oynayacak. Kasımpaşa'nın kapanarak hızlı kontra ataklarla sonuca gideceğini düşünen İsmail Kartal, orta saha oyuncularını uyardı. Fred-İsmail ve Szymanski orta saha üçlüsü hem atakları organize edecek hem de rakibin hızlı ataklarını karşılayacak. İsmail ve Fred orta sahada defansif olarak görev yapacak ve rakibin hızlı ataklarını karşılayacak.