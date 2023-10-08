|
Spor

Fenerbahçe presle sonuca gidecek

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de bugün karşılaşacakları Kasımpaşa maçında presle sonuca gitmek istiyor. Deneyimli teknik adam, atılacak erken bir golle rahat bir galibiyet almanın planlarını yapıyor.

09:37 . 8/10/2023 воскресенье
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler maç hazırlıklarını dün tamamladı.

Sarı-lacivertliler maç hazırlıklarını dün tamamladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de bugün yapacakları Kasımpaşa maçının taktiğini belirledi. Sarı-lacivertliler, tam sahada yapacağı presle sonuca gitmeye çalışacak.


Maç öncesi yaptığı toplantıda taktiği ve yapılması gerekenleri oyuncularına anlatan tecrübeli teknik adam, başlama düdüğüyle birlikte rakibini önde baskıyla sahasına hapsetmeyi düşünüyor. Rakibe top yapacak alan bırakılmamasını isteyen Kartal, hücumdan başlayıp defansa kadar kademeli bir anlayışla hareket ederek rakibe baskı yapılması gerektiğini söyledi. Hızlı ve isabetli paslarla hücum oyuncularıyla buluşturularak sonuca gidilmesini isteyen Kartal, maçın başında bulacakları erken bir golle rahat bir galibiyet almaları gerektiğini ifade etti.



Orta saha kilit rol oynayacak

Fenerbahçe'de orta saha bugünkü maçta kilit rol oynayacak. Kasımpaşa'nın kapanarak hızlı kontra ataklarla sonuca gideceğini düşünen İsmail Kartal, orta saha oyuncularını uyardı. Fred-İsmail ve Szymanski orta saha üçlüsü hem atakları organize edecek hem de rakibin hızlı ataklarını karşılayacak. İsmail ve Fred orta sahada defansif olarak görev yapacak ve rakibin hızlı ataklarını karşılayacak.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
#Kasımpaşa
25 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vivo Telefon Fiyatları, Modelleri ve Özellikleri