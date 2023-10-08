Fenerbahçe presle sonuca gidecek

Maç öncesi yaptığı toplantıda taktiği ve yapılması gerekenleri oyuncularına anlatan tecrübeli teknik adam, başlama düdüğüyle birlikte rakibini önde baskıyla sahasına hapsetmeyi düşünüyor. Rakibe top yapacak alan bırakılmamasını isteyen Kartal, hücumdan başlayıp defansa kadar kademeli bir anlayışla hareket ederek rakibe baskı yapılması gerektiğini söyledi. Hızlı ve isabetli paslarla hücum oyuncularıyla buluşturularak sonuca gidilmesini isteyen Kartal, maçın başında bulacakları erken bir golle rahat bir galibiyet almaları gerektiğini ifade etti.