Fenerbahçe rekor için sahada

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Kadıköy'de Hatayspor ile karşılaşacak. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yoluna puan kaybı yaşamadan devam etmeyi hedefliyor.





Fenerbahçe Hatayspor maçını kazanması halinde ligde ilk 9 maçını galibiyetle kapatarak 2009-10 sezonunda teknik direktör Christoph Daum dönemindeki ligde üst üste 8 maç kazanma rekorunu kıracak. İsmail Kartal da en iyi sezon başlangıcı yapan teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdıracak. Son 9 Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ligde üst üste 9 maç galibiyet alan Aykut Kocaman'ı da geçerek zirveye yerleşecek.

















Hedef seriyi geliştirmek





Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'de en uzun yenilmezlik serisi yakalayan İsmail Kartal, bugün Hatayspor engelini de aşarak bu seriyi geliştirmek istiyor.





Fenerbahçe'nin başında çıktığı son 22 Süper Lig maçında yenilgi almayan Kartal, Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli takımda en uzun yenilmezlik serisi yakalayan teknik direktör oldu. İsmail Kartal 22 maçlık periyotta 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aykut Kocaman ise Aralık 2010 ile Ekim 2011 tarihleri arasında Fenerbahçe ile 27 maçta mağlubiyet yüzü görmemişti.















