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ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Kadıköy'de 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Bu skorun ardından grupta liderlik, son hafta oynanacak olan maçlara göre belli olacak. Fenerbahçe-Rennes maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Rennes 3-3 maç özeti ve golleri izle
Fenerbahçe-Rennes karşılaşmasından bir kare

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Fenerbahçe, grup liderliği için Fransa temsilcisi Rennes'i Kadıköy'de konuk etti. Bu maça kadar Fransız temsilcisi son 6 maçının tamamını kazanırken, Fenerbahçe de oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Bu karşılamaya da Jorge Jesus, Başakşehir maçına göre 3 farklı oyuncuyla rotasyona gitti. Mücadele 3-3 sona erdi.

Fenerbahçe-Rennes maçının özeti

  • Karşılaşmaya hızlı başlaya konuk ekip 5. dakikada Amine Gouiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahada İrfan Can Kahveci'nin ayağına basarak topu alan Rennes takımı, hızlı hücuma çıktı. Truffert'in ceza sahasına gönderdiği topu tamamlayan Gouiri takımını öne geçirdi.
  • 10. dakikada Majer'in attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
  • 16. dakikada savunma arkasında topu alan Gouiri, ceza sahası içerisindeki Martin Terrier'i gördü. Penaltı noktası üzerinden Terrier, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
  • 30. dakikada kontra atağa çıkan Rennes, Amine Gouiri'nin attığı golle mücadelede 3-0 öne geçti.
  • 42. dakikada bir duran top kazanan Fenerbahçe farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Enner Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
  • 60. dakikada dört oyuncu değişikliği yapan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin sakatlanmasının ardından dörtlü savunmaya döndü.
  • Karşılaşmanın ikinci yarısında topla daha çok oynayan takım olan sarı-lacivertliler, aradığı golü 82. dakikada buldu. Frikikte topun başına geçen Miha Zajc attığı golle farkı bire indirdi: 2-3.
  • 88. dakikada ceza sahası içerisine giren Emre Mor attığı golle beraberliği getirdi: 3-3.
  • Mücadele bu skorla sona erdi.
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