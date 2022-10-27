ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3

UEFA Avrupa Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Fenerbahçe, grup liderliği için Fransa temsilcisi Rennes'i Kadıköy'de konuk etti. Bu maça kadar Fransız temsilcisi son 6 maçının tamamını kazanırken, Fenerbahçe de oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.
Bu karşılamaya da Jorge Jesus, Başakşehir maçına göre 3 farklı oyuncuyla rotasyona gitti. Mücadele 3-3 sona erdi.
Fenerbahçe-Rennes maçının özeti
- Karşılaşmaya hızlı başlaya konuk ekip 5. dakikada Amine Gouiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahada İrfan Can Kahveci'nin ayağına basarak topu alan Rennes takımı, hızlı hücuma çıktı. Truffert'in ceza sahasına gönderdiği topu tamamlayan Gouiri takımını öne geçirdi.
- 10. dakikada Majer'in attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
- 16. dakikada savunma arkasında topu alan Gouiri, ceza sahası içerisindeki Martin Terrier'i gördü. Penaltı noktası üzerinden Terrier, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
- 30. dakikada kontra atağa çıkan Rennes, Amine Gouiri'nin attığı golle mücadelede 3-0 öne geçti.
- 42. dakikada bir duran top kazanan Fenerbahçe farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Enner Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.
- Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
- 60. dakikada dört oyuncu değişikliği yapan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin sakatlanmasının ardından dörtlü savunmaya döndü.
- Karşılaşmanın ikinci yarısında topla daha çok oynayan takım olan sarı-lacivertliler, aradığı golü 82. dakikada buldu. Frikikte topun başına geçen Miha Zajc attığı golle farkı bire indirdi: 2-3.
- 88. dakikada ceza sahası içerisine giren Emre Mor attığı golle beraberliği getirdi: 3-3.
- Mücadele bu skorla sona erdi.