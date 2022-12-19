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Jesus onay verdi: Milli oyuncu imzayı atıyor

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un onay verdiği Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Samet Akaydını transfer edecek mi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaşırken, teknik direktör Jorge Jesus'un da milli stoper için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli stopere yönelen sarı-lacivertli kulüpte Jesus'un yöne time verdiği raporda "Maliyet olarak kulübün şartlarını zorlamayacaksa Samet Akaydın'ı transfer edelim" ifadesini kullandığı öğrenildi. Bunun üzerine yönetim şartlarını zorlayarak, 28 yaşındaki futbolcunun transferini bitirdi.

Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.
Samet Akaydın bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

Telefonda görüştü

Portekizli teknik adamın Samet ile yapılan transfer temaslarda da milli stoperle telefonla görüşerek, kendisine nasıl bir rol vereceği konusunda konuştu. Milli stoper bu görüşmede heyecanını dile getirdi.

Bonservisi 4 milyon euro

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3,5 artı 1 yıl opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı oyuncunun sözleşmesinde yer alan opsiyon 2025-26 sezonunda 20 maçta oynarsa geçerli olacak.

Sarı-lacivertliler Samet ile yıllık 15 milyon TL ücret karşılığında anlaşırken, kulübüne ise 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

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